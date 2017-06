El AC Milan trata de ir concretando diferentes operaciones para su siguiente proyecto, de forma que ahora el cuadro rossonero acaba de cerrar una que es la renovación de todo un veterano por una temporada más.

Marco Storari, portero de 40 años del conjunto rossonero, estira su compromiso hasta 2018 con la escuadra lombarda. Este italiano defenderá los colores del club de San Siro una campaña más.

#ACMilan announces the contract renewal with Marco Storari through to 30 June 2018.

Prolungato il contratto con Marco Storari al 30/06/2018.

— AC Milan (@acmilan) 6 de junio de 2017