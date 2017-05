Tras confirmar hace unas horas su primer fichaje de la nueva temporada, que será Mateo Musacchio, acaba de concretar el AC Milan ahora la renovación de su entrenador. De manera que Vincenzo Montella seguirá defendiendo al cuadro rossonero hasta 2019.

El preparador italiano de 42 años será por lo tanto el líder del proyecto del conjunto de San Siro para los dos próximos años. De manera que este club sigue dando nuevos pasos en lo que debe ser la planificación de la siguiente campaña.

#ACMilan announces the contract renewal with @VMontella through to 30 June 2019

Prolungato il contratto con Vincenzo Montella al 30/06/2019 pic.twitter.com/5vNpnpOdxw

— AC Milan (@acmilan) 30 de mayo de 2017