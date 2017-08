El Arsenal acaba de anunciar que ha decidido ceder a Jon Toral, jugador de 22 años que se marcha de la escuadra de los gunners para aterrizar en el Hull City.

Este joven futbolista español se ha convertido en nuevo jugador de los tigers, equipo al que llega en préstamo para intentar tener minutos en este nuevo curso que ahora comienza.

Thank you and good luck at @HullCity, Jon https://t.co/wHhB0olFLI

— Arsenal FC (@Arsenal) 24 de agosto de 2017