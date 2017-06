Fichado en el verano de 2013 por expresa petición de Arsene Wenger, el delantero galo Yaya Sanogo acaba de poner punto y final a su relación con el Arsenal tras un periplo de cuatro temporadas en el que apenas ha podido acumular 11 partidos de Premier League con el primer equipo.

El punta, de 24 años, es una de las víctimas de la operación salida que ya ha puesto en marcha el cuadro londinense y que también se ha llevado por delante a tres jugadores de la Academia: Stefan O’Connor, Kristopher da Graca y Kostas Pileas.

We'd like to thank them all for their contribution and wish them all the best for the future https://t.co/yRmliwyCsv

— Arsenal FC (@Arsenal) 9 de junio de 2017