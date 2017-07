El Wolverhampton ha confirmado la llegada de Diogo Jota, procedente del Atlético de Madrid. De esta manera, el conjunto colchonero sigue encontrando acomodo para sus piezas más prometedoras y jóvenes.

El futbolista de 20 años defenderá esta vez los colores de un conjunto inglés. La temporada pasada estuvo cedido en el Oporto, equipo con el que disputó 35 partidos y llegó a marcar 9 goles. Ahora acumulará minutos en la segunda categoría inglesa.

We are delighted to confirm the arrival of Diogo Jota on a season long loan from Atletico Madrid #WelcomeJota pic.twitter.com/rK2stLVgja

— Wolves (@Wolves) 25 de julio de 2017