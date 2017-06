Como se venía rumoreando a lo largo de las últimas horas, el Borussia de Dortmund ya cuenta con un nuevo entrenador que suple a Thomas Tuchel al frente de esta escuadra alemana. Se trata de Peter Bosz, que llega procedente del Ajax de Amsterdam, club al que llevó a la final de la Europa League.

Firma por dos temporadas y se trata de un preparador muy del gusto de la escuadra de la Renania, que sabe apostar por los jóvenes talentos. Por tanto no es ni mucho menos descartable que trate de llevarse a una o varias joyas del club holandés.

Peter Bosz is the new BVB Head Coach. Contract will last until 2019. Further info in a press conference this afternoon. #welkomhier #bvb pic.twitter.com/us7FngPgXy

— Borussia Dortmund (@BVB) 6 de junio de 2017