El Borussia Dortmund ha fichado a una joya de la cantera del PSG. Se trata de Dan-Axel Zagadou, un central francés de 18 años que ya brillaba en su puesto en el filial del club parisino.

El zaguero internacional sub’18 llega libre al conjunto alemán, siempre caracterizado por apostar por jóvenes talentos prometedores. Esta vez para reforzar su línea defensiva, aún con el futuro entrenador en el aire, tras la salida de Thomas Tuchel.

Borussia Dortmund have completed the signing of highly-rated French prospect Dan-Axel Zagadou (18) from Paris St. Germain.#welcometodortmund

— Borussia Dortmund (@BVB) 5 de junio de 2017