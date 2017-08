El Brighton ha hecho oficial la llega de José Izquierdo a su disciplina. El jugador queda desvinculado del Brujas y se une de esta manera al equipo que compite en la Premier League.

Todavía queda pendiente negociar los últimos flecos del contrato del jugador y la reivisión médica, según ha informado el propio club británico, aunque todo apunta a que no habrá mayor problema. El jugador estuvo en la órbita del Sevilla, pero acabará jugando en Inglaterra.

The full story on #BHAFC agreeing terms to sign Columbian winger Jose Izquierdo for a club record transfer fee. https://t.co/fuxIEMHKEq pic.twitter.com/DUsPiQTp0F

— BHAFC (@OfficialBHAFC) 10 de agosto de 2017