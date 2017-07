Seguimos con fichajes oficiales confirmados. En este caso una cesión del Chelsea, que ha mandado a Ruben Loftus-Cheek al Crystal Palace para la siguiente temporada.

El joven jugador de 21 años podrá disponer de este modo en el cuadro de los eagles de los minutos que no tenía en el equipo de Stamford Bridge con Antonio Conte, y así seguir creciendo como jugador.

Welcome @rubey_lcheek on a season-long loan! #CPFC have completed a #CheekyLoan signing from @ChelseaFC...

https://t.co/TLZg2nY0kH pic.twitter.com/dWawIQz24E

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 12 de julio de 2017