Ya se venía intuyendo su salida del Chelsea, y finalmente acaba de confirmarse la misma porque los blues han cedido ahora a Marco Van Ginkel al PSV Eindhoven.

Este holandés de 24 años no estaba entrando en los planes de Antonio Conte, de modo que ahora regresa cedido al club neerlandés hasta final de curso, tras haber renovado hasta 2019.

News of a new deal and a loan for Marco van Ginkel...https://t.co/ITe1PdvNjS

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 31 de diciembre de 2016