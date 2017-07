El Chelsea sigue buscando acomodo para sus jóvenes talentos que no entran en los planes de Antonio Conte, de forma que puedan tener minutos en la siguiente campaña.

Ahora los blues acaban de ceder a una joya, que es Ola Aina, joven nigeriano de 20 años que tendrá la oportunidad de jugar en las filas del Hull City la temporada que viene.

| We are delighted to confirm the singing of Ola Aina on a season-long loan from #PL Champions @ChelseaFC #WelcomeOla pic.twitter.com/4Lnr2QRWmz

— Hull City (@HullCity) 11 de julio de 2017