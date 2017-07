Izzy Brown, joven talento de las categorías inferiores del Chelsea ha renovado el contrato que actualmente le une con la escuadra blue. Tras esto, el futbolista será cedido durante la temporada en el Brighton and Hove Albion, ascendido a la Premier League por primera vez desde hace 34 años.

Brown, de 20 años, firmó su primer contrato profesional con el Chelsea en 2013 y desde entonces ha estado cedido en distintos conjuntos. El último, un Huddersfield Town con el que logró el ascenso a la Premier League.

A new contract and Premier League loan for Izzy Brown... https://t.co/K0wxSYS5b6

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 25 de julio de 2017