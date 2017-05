El Chelsea acaba de anunciar por medio de sus canales oficiales la salida de Asmir Begovic, quien a partir del 1 de julio pasará a formar parte de la plantilla del Bournemouth, equipo que ha certificado su incorporación.

De acuerdo con medios ingleses, los blues van a ingresar 11,2 M€ por la venta del bosnio de 29 años, portero suplente de Courtois que disputó 8 partidos la temporada pasada.

Asmir Begovic will join Bournemouth in a permanent transfer on 1 July...https://t.co/etUFx2F6hA

