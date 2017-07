El Chelsea sigue dando salida a algunas de las piezas que previsiblemente no iban a contar con oportunidades durante la próxima temporada a las órdenes de Antonio Conte. Así, después de un pasado curso en el que sumó 10 partidos de Premier League (solo uno como titular), el centrocampista inglés de 22 años Nathaniel Chalobah hace las maletas.

Su destino se encontrará en la propia Premier League, pues el Watford ha confirmado su fichaje de cara a las próximas cinco temporadas. Pese a que los detalles de la operación no se han desvelado por ahora, se apunta que el coste de la misma ha sido de prácticamente 6 M€.

| #watfordfc is delighted to confirm the signing of @chalobah on a five-year deal!https://t.co/Phzc0mgw7m pic.twitter.com/Mprqa1VSHX

— Watford FC (@WatfordFC) 13 de julio de 2017