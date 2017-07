Previsiblemente sin sitio en la escuadra de Londres después de una pasada temporada en la que apenas sumó minutos en 9 partidos de Premier League, el Chelsea llevaba semanas buscando destino para el central francés de 23 años Kurt Zouma. Así, entre las distintas opciones habían aparecido incluso algunas en España, como son las que tenían a Sevilla y Valencia como destinos.

Sin embargo, el futuro del galo se encontrará en la Premier League. Tal y como acaba de hacerse oficial, el Stoke City ha cerrado la incorporación del central con vistas a la temporada que viene, por lo que éste tendrá la oportunidad de disfrutar de cierta continuidad con la que demostrar su valía.

#SCFC are pleased to confirm the signing of @KurtZouma on a season-long loan from @premierleague Champions @ChelseaFC#WelcomeZouma pic.twitter.com/Y0zlU0Sa8d

— Stoke City FC (@stokecity) 21 de julio de 2017