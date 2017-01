Cedido en el Fulham por el Chelsea hasta el presente mes de enenero, el centrocampista brasileño Lucas Piazón continuará disfrutando de su aventura en Craven Cottage. Y es que los blues acaban de confirmar de forma oficial que el futbolista de 22 años seguirá defendiendo los colores del cuadro de la Championship hasta junio.

Durante esta temporada, el centrocampista de vocación ofensiva, al que conocemos en nuestra Liga merced a su paso por el Málaga, acumula un total de 17 partidos en la segunda categoría del fútbol inglés en los que ha logrado ver puerta en 4 ocasiones.

Lucas Piazon has extended his loan with Fulham until the end of the season...https://t.co/aEIWqMFYkp

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 17 de enero de 2017