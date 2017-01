Seguimos con los fichajes oficiales de los principales campeonatos de Europa, en este caso en la Premier League, donde los campeones acaban de desprenderse de uno de sus futbolistas que apenas contaban par Claudio Ranieri (10 partidos).

Jeffrey Schlupp se marcha de los foxes y acaba de firmar un contrato por cuatro temporadas y media con el Crystal Palace. La entidad londinense logra de este modo hacerse con los servicios de este jugador ghanés.

#CPFC are delighted to announce the signing of @Jeffrey_Schlupp from @LCFC on a four-and-a-half year deal!#WelcomeSchlupp pic.twitter.com/rcikZzZUA4

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 13 de enero de 2017