Se veía venir durante todo el día de ayer y fue finalmente anoche cuando el Crystal Palace anunció el esperado fichaje de Sam Allardyce como entrenador.

Suple el ex seleccionador inglés a Alan Pardew, destituido esta misma semana, y tendrá el reto de devolver a los eagles la competitividad que han perdido.

#CPFC are pleased to announce Sam Allardyce as the new First Team Manager on a two-and-a-half year contract - https://t.co/fKHsWCuAey pic.twitter.com/nkA3V7z3qX

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 23 de diciembre de 2016