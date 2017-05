El Everton sigue con su planificación de cara a la temporada que viene, trabajando en varios frentes como por ejemplo uno que acaba de concretar esta escuadra renovando a quien es uno de sus pilares, Séamus Coleman.

El irlandés de 28 años, que ha sido un fijo en el lateral derecho durante los últimos años, ha disputado 28 encuentros (4 goles) en este curso. Acaba de estirar su vínculo hasta 2022, de modo que seguirá cinco años más en las filas de los toffees.

| Seamus Coleman has signed a new five-year contract at #EFC!

— Everton (@Everton) 5 de mayo de 2017