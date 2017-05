El Everton ha cerrado la ampliación de contrato de una de sus jóvenes perlas. Concretamente, se trata de Dominic Calvert-Lewin. El jugador de 20 años llegó el pasado verano desde el Sheffield United y ha disputado un total de 10 partidos de Premier League de los que ha sido titular en un total de 4 ocasiones.

El atacante (un gol anotado durante este curso) firma de este modo un nuevo contrato con la escuadra de Liverpool hasta el 30 de junio de 2022. En la propia web del club, Dominic Calvert-Lewin destacó sentirse «muy agradecido por las oportunidades que he recibido desde mi llegada e impaciente por continuar con mi progresión».

| Congratulations, @CalvertLewin14! The Blues forward has put pen-to-paper on a new five-year deal: https://t.co/FlFaP2AQrJ pic.twitter.com/QGvxQjbqBl

— Everton (@Everton) 3 de mayo de 2017