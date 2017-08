El Everton acaba de hacerse con los servicios de Nikola Vlasic, jugador de 19 años que aterriza en el cuadro de los toffees, de manera que es una gran apuesta de futuro para el club inglés.

Ha firmado por 5 temporadas con el combinado de Stamford Bridge, ya que se ha comprometido hasta 2022 con este conjunto.

| #WelcomeVlasic!

The 19-year-old forward has joined from @hajduk on a five-year contract: https://t.co/rLYyIqtsT9 pic.twitter.com/qcBlBM0ceR

— Everton (@Everton) 31 de agosto de 2017