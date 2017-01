El AC Milan ya anunció su incorporación a bombo y platillo, aunque el cuadro rossonero se vio obligado a retirar el tweet por petición expresa de un Everton que no reconocía el acuerdo. Ahora ha sido el propio cuadro de Liverpool el que ha confirmado la salida del extremo Gerard Deulofeu con destino a la Serie A.

Condenado al ostracismo por parte de un Ronald Koeman a cuyas órdenes había disputado un total de 13 encuentros oficiales durante todo el curso (568 minutos), el desequilibrante extremo español de 22 años aterriza en San Siro a fin de disfrutar de continuidad a las órdenes de Vincenzo Montella en calidad de cedido.

⚽️ | @gerardeulofeu has joined @ACmilan on loan for the rest of the season. Good luck, Geri. https://t.co/axJ3fgMcye pic.twitter.com/ctuZIRfwgK

— Everton (@Everton) 23 de enero de 2017