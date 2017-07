Día tremendamente activo en el seno del Everton. Apenas unas horas después de confirmar el fichaje del delantero Sandro procedente de un Málaga que ha ingresado 6 M€ con esta salida, el cuadro de Liverpool ha cerrado una nueva incorporación, aunque en este caso ha tenido que pagar una cantidad muy superior.

Se trata, según adelantamos ya días atrás, del central Michael Keane. Vinculado con varios de los conjuntos más importantes de toda la Premier League, el Everton ha pagado 34 M€ por el jugador de 24 años que hasta la fecha defendía los colores del Burnley.

| We’ve signed Michael Keane on a five-year deal for a fee which could rise to a Club-record £30m

https://t.co/qifa0F6gCU pic.twitter.com/jkbyIhz145

— Everton (@Everton) 3 de julio de 2017