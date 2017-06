El Everton acaba de confirmar el que ya es el tercer fichaje más caro de un portero en toda la historia, porque ha anunciado el cuadro inglés el desembarco de Jordan Pickford en sus filas, por el que los toffees han pagado 28,6 M€.

El guardameta de 23 años llega procedente del Sunderland, de manera que firmará por nada menos que 5 temporadas con el combinado de Goodison Park. Internacional con las categorías inferiores de la selección de su país, el joven futbolista desembarca en su nuevo destino después de haber sumado un total de 29 partidos (50 goles encajados) en la pasada temporada de Premier League.

| #EFC have signed goalkeeper Jordan Pickford for a Club-record fee on a 5-year deal! #WelcomeJordanhttps://t.co/sozzcEO86r pic.twitter.com/2bSCRfL0Wa

— Everton (@Everton) 15 de junio de 2017