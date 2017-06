El Huddersfield Town‏ ha hecho historia esta última temporada logrando el ascenso a la Premier Legue. Una primera promoción del modesto club, cuyo éxito se debe principalmente a la llegada de un nuevo cuerpo técnico en el verano de 2015.

Hablamos de David Wagner y Christoph Bühler, que aterrizaron en el modesto club inglés tras su paso por el filial del Borussia Dortmund para cambiar desde dentro la forma de hacer las cosas en el combinado británico. Wagner como primer entrenador, estadounidense de raíces alemanas, y Bühler, germano, como asistente, han renovado su vínculo con el club de las islas por dos temporadas más, pasando a finalizar en junio de 2019. Ello se ha hecho oficial a través de un comunicado difundido en las cuentas de las redes sociales del club.

También ha anunciado el fichaje definitivo del nombrado jugador del año en el Huddersfield, Aaron Mooy, el medio centro que ha jugado cedido por parte del Manchester City en el cuadro de Wagner esta última temporada tan memorable. El club citicen recibirá algo más de 9 M€ por el traspaso en propiedad del centrocampista de 26 años que firma hasta 2020.

CONFIRMED: great news from #htafc this morning as David Wagner & Christoph Bühler sign new two-year contracts! https://t.co/gk52tt1Ulx (DTS) pic.twitter.com/jxSnbUoS2F

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 30 de junio de 2017