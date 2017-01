El Hull City es otro de los clubes que ha querido aprovechar este mercado de fichajes para reforzar su plantilla, y acaba de anunciar dos incorporaciones de una sola vez.

En primer lugar han fichado los tigers a Evandro, brasileño de 30 años que procede del Oporto y firma hasta 2019. Por otro lado está Oumar Niasse, senegalés de 26 años del Everton que llega cedido hasta final de temporada.

| We are delighted to confirm the double signing of Oumar Niasse and Evandro #WelcomeOumar #WelcomeEvandro pic.twitter.com/oJEJcVwHbG

— Hull City (@HullCity) 13 de enero de 2017