Aunque la directiva le había otorgado su confianza de cara al curso que viene, el técnico portugués Marco Silva ha optado por abandonar la disciplina del Hull City, escuadra con la que apenas acumulaba cuatro meses y medio de trabajo.

El preparador luso, de 39 años, aterrizó en el Kingston Communications el pasado mes de enero en sustitución de Mike Phelan, pero no ha podido evitar el descenso de categoría de unos tigers que ahora deberán buscar un nuevo entrenador.

| Marco Silva has opted to leave his position as Head Coach.

Full Statement ➡ https://t.co/pmzt0YTTsz pic.twitter.com/5SXPL9JL8C

— Hull City (@HullCity) 25 de mayo de 2017