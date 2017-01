El Hull City cuenta ya con el recambio de Mike Phelan, que era destituido esta misma semana, porque los tigers acaban de encontrar un nuevo entrenador.

Este combinado inglés será dirigido hasta el final de la temporada por Marco Silva, portugués de 39 años que ya cuenta con bastante experiencia al más alto nivel.

| We are delighted to announce Marco Silva as our new Head Coach. More details to follow shortly #WelcomeMarco #BemvindoMarco pic.twitter.com/3LJlaoHvfg

— Hull City (@HullCity) 5 de enero de 2017