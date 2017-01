Tras un mal comienzo de temporada en Premier League y con el Sevilla en el horizonte en la Liga de Campeones, el Leicester City necesitaba acudir al mercado de invierno y acaba de concretar su primera adquisición.

Como ya habían avanzado muchos medios ingleses el elegido es Wilfried Ndidi, nigeriano de 20 años que llega desde el Genk belga, donde sumaba 34 partidos este curso. Firma hasta 2022 a cambio de unos 18 M€.

BREAKING: #lcfc have reached an agreement with KRC Genk for the permanent transfer of Wilfred Ndidi: https://t.co/es7N8FrWpu#WelcomeNdidi pic.twitter.com/uNMNXP3XjW

— Leicester City