El Liverpool ha anunciado en el día de hoy que ha llegado a un acuerdo para prolongar el contrato de uno de sus efectivos defensivos, como es Dejan Lovren. El croata de 27 años ha disputado 28 encuentros (2 goles) esta temporada.

El combinado de Anfield acaba de comunicar que el defensa firma un contrato de larga duración con los reds, donde afronta actualmente su tercera temporada.

Liverpool FC can today announce Dejan Lovren has signed a new long-term contract with the club.

— Liverpool FC (@LFC) 28 de abril de 2017