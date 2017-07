A sus 21 años, y previsiblemente sin hueco en las filas del Liverpool con vistas a la temporada que viene, el portero escocés Ryan Fulton ha abandonado la disciplina del cuadro red a título definitivo tras encontrar un nuevo equipo.

Así, su nuevo destino se encontrará en la disciplina del Hamilton, conjunto que ha cerrado su fichaje a título definitivo y con el que firma hasta el 30 de junio de 2019.

#LFC can confirm that Ryan Fulton has joined Hamilton Academical on a permanent deal: https://t.co/EeUOGQGn4v pic.twitter.com/z7Snme00XE

— Liverpool FC (@LFC) 18 de julio de 2017