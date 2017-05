Pieza muy importante en el cuadro de Old Trafford desde su desembarco en 2006 procedente del Tottenham a cambio de 27 M€, el centrocampista Michael Carrick seguirá defendiendo los colores del Manchester United.

De este modo, y según se ha confirmado de forma oficial, el veterano centrocampista de 35 años ha ampliado su vinculación con los diablos rojos hasta el 30 de junio de 2018 por petición expresa de su técnico José Mourinho.

.@Carras16 has signed a new contract extension, keeping him at #MUFC until June 2018. https://t.co/Olqw90rAK7 pic.twitter.com/FAeWsxDBVb

— Manchester United (@ManUtd)