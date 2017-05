Antonio Valencia se ha convertido en una pieza indispensable para el Manchester United desde la llegada de José Mourinho al banquillo, ya que esta temporada la ha terminado como titular indiscutible con 43 encuentros disputados.

El ecuatoriano de 31 años amplía por tanto su vínculo hasta 2019, con la opción de extenderlo por una campaña más. De forma que el carrilero va a continuar con su carrera deportiva en Old Trafford, donde lleva desde 2009.

.@Anto_V25 has signed a contract extension at #MUFC until June 2019 with the option for a further year: https://t.co/zJiy0QxLyV pic.twitter.com/POuWdyF68T

— Manchester United (@ManUtd) 26 de mayo de 2017