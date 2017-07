Sergio Romero y el Manchester United han llegado a un acuerdo para prolongar su relación profesional. El portero argentino de 30 años renovará con el conjunto inglés hasta 2021, con opción a renovar un año más. Romero ha jugado un total de 28 partidos con el United, el último de ellos, la final de la Europa League.

El propio guardameta ha asegurado estar «muy contento de haber firmado un nuevo contrato», mientras que su técnico, José Mourinho, dijo de él que «es un gran portero y profesional».

That feeling when you sign a new #MUFC contract - well deserved, Sergio! https://t.co/TdHSgwDYv2 pic.twitter.com/95AbBD6lSD

— Manchester United (@ManUtd) 16 de julio de 2017