Un mes después de anunciar su salida del Granada, el arquero croata Ivan Kelava (28 años) ha logrado encontrar nuevo equipo. Se trata del Debrecen húngaro, escuadra en la que permanecerá hasta, al menos, junio de 2019.

El cancerbero, que con anterioridad había defendido las elásticas de Lokomotiv Zagreb, Dinamo Zagreb, Udinese, Spartak Trnava y Carpi, se despidió del cuadro nazarí tras apenas haber acumulado 4 partidos oficiales en temporada y media.

Happy to join #DebrecenNew stage in my career pic.twitter.com/0BcuTQvpB7

— Ivan Kelava (@Kelava) 2 de febrero de 2017