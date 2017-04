Se había especulado mucho con el siguiente destino de Didier Drogba , que a sus 39 años sigue en activo y va a continuar jugando en Norteamérica, aunque ha cambiado Canadá por Estados Uniddos y ha dejado la MLS.

Su nuevo destino es el Phoenix Rising, equipo con el que quiere llegar a la MLS, como él mismo acaba de anunciar a través de las redes sociales.

Happy to announce I have signed with @PHXRIsingFC and will be part of the ownership group hoping to take Phoenix to the MLS #Drogba2PHX pic.twitter.com/h1eefmqgJL

— Didier Drogba (@didierdrogba) 12 de abril de 2017