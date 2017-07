Cinco temporadas después de aterrizar en St.Mary’s, el versátil atacante Jay Rodríguez ha decidido abandonar las filas del Southampton para iniciar una nueva aventura en otro conjunto de la Premier League, el West Bromwich Albion.

«Lo más importante para cualquier jugador es ser querido y Tony Pulis y el Albion han dejado claro lo mucho que me querían. Eso es fantástico para cualquier futbolista. Estoy realmente encantado de unirme a un club de la talla del Albion El equipo está lleno de jugadores de primer nivel y está bastante claro que también son un gran grupo de muchachos», indicó el jugador nada más conocerse la noticia. Firma por 4 temporadas.

