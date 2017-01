El Hull City acaba de incorporar a sus filas a un nuevo jugador, que llega cedido por una temporada para mejorar la plantilla de los tigers hasta el final de curs: Omar Elabdellaoui.

El noruego de 25 años apenas había podido disputar 3 encuentros en la presente temporada con Olympiakos, equipo que lo cede ahora en Inglaterra para que tenga minutos.

| We are delighted to confirm the loan signing of Omar Elabdellaoui from @olympiacos_org until the end of the season #WelcomeOmar pic.twitter.com/QFdtr9cUvS

— Hull City (@HullCity) 20 de enero de 2017