Después de quedar libre tras su salida del Oporto, Nuno Espirito Santo acaba de encontrar un nuevo destino. De forma que el portugués se ha convertido en el entrenador del Wolverhampton inglés, equipo de la Championship, la segunda división inglesa.

Este técnico cambiar radicalmente de aires después de no haber podido conquistar la Liga NOS con el club de os dragoes. De manera que ahora el preparador tendrá el reto de intentar devolver a este equipo a la Premier League inglesa.

We are delighted to confirm the arrival of @Nuno as the club's new Head Coach. #WelcomeNuno pic.twitter.com/Tw0VeL7SPE

— Wolves (@Wolves) 31 de mayo de 2017