Álvaro Cejudo ha fichado por el Western Sidney Wanderers, un equipo de Australia. De esta manera y a sus 33 años, el jugador que hasta ahora ha militado en el Real Betis, abandona la competición española. El futbolista había perdido protagonismo con el conjunto bético en su última campaña, disputando 17 partidos y marcando un gol.

Álvaro Cejudo ha disputado un total de 155 partidos oficiales en la máxima categoría del fútbol español y ha marcado 12 goles y regalado 21 asistencias a sus compañeros.

Welcome to the Wanderers, @CEJUDO16!

Read more about our newest marquee here: https://t.co/lRAgtvVQXh #WSW pic.twitter.com/xD3tScXB6K

— WS Wanderers FC (@wswanderersfc) 24 de julio de 2017