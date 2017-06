A última hora de ayer, la directiva del Southampton anunció el fin de su relación con Claude Puel, técnico galo que apenas llevaba una temporada en el banquillo de St.Mary’s y que, además de obtener un acpetable octavo puesto de la Premier League, había logrado conducir a los rojiblancos hasta la final de la EFL Cup (derrota ante el Manchester United).

«Todo el Southampton desea expresar nuestro agradecimiento a Claude por su arduo trabajo y compromiso este año. El punto culminante de la temporada fue un día memorable en Wembley en la final de la Copa EFL, un día que nuestros fans siempre atesorarán. Le deseamos lo mejora a Claude el futuro. La búsqueda de un nuevo equipo técnico está en marcha. Estamos seguros de que encontraremos el candidato adecuado en línea con la visión a largo plazo del club», explica el comunicado de los saints.

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 14 de junio de 2017