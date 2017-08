El Stoke City y el Tottenham han llegado a un acuerdo de 18 millones de libras esterlinas (casi 20 M€) para que Kevin Wimmer cambie de aires después de que el centrocampista solo participase en 5 partidos la temporada pasada con los Spurs.

Wimmer se convierte en el séptimo fichaje del Stoke City en este mercado estival. El futbolista de 24 años ha firmado un contrato de cinco años con su nuevo club y ha dejado una buena cantidad de millones en el que ha sido su club las dos últimas temporadas.

