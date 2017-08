Su fichaje por el Paris Saint Germain parecía muy cercano semanas atrás. Sin embargo, finalmente el central argentino Juan Foyth (19 años) finalmente no desembarcará en la Ligue 1. Así, el destino del hasta ahora futbolista de Estudiantes se encontrará en la Premier League a las órdenes de un compatriota.

Y más concretamente, según acaba de confirmarse oficialmente, en el Tottenham, escuadra dirigida por Mauricio Pochettino en la que el joven talento tendrá la oportunidad de dar sus primeros pasos en Europa. A tenor de las distintas informaciones que se han sucedido en las últimas semanas, el coste de la operación será de algo más de 10 M€. Firma hasta 2022 y se convierte en el tercer fichaje estival tras Davinson Sanchez y Paulo Gazzaniga.

We are delighted to announce the signing of Juan Foyth from Estudiantes. #WelcomeFoyth pic.twitter.com/PAc2VuBkpn

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 de agosto de 2017