Operación limpieza en el Tottenham. Tal y como ha destacado oficialmente la escuadra de Londres por medio de un comunicado, varios de sus jóvenes futbolistas abandonarán la estructura del equipo después de haber finalizado su contrato.

Concretamente, se trata de Filip Lesniak, Tom McDermott, Joe Muscatt, Charlie Owens y Zenon Stylianides. Todos ellos son libres ahora para encontrar un nuevo equipo en el que continuar sus carreras profesionales.

We can confirm the departures of Development Squad players Filip Lesniak, Tom McDermott, Joe Muscatt, Charlie Owens & Zenon Stylianides. pic.twitter.com/Q6FcdmYARm

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 9 de junio de 2017