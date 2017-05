Apenas unos días después de quedarse sin equipo, el portugués Marco Silva ha encontrado nuevo equipo. Se trata del Watford, conjunto que recientemente decía adiós al italiano Walter Mazzarri y ahora ha confirmado la llegada del técnico luso que entrenaba al Hull City y abandonó su cargo después del descenso.

Marco Silva ha firmado un contrato por las dos próximas temporadas con los Hornets, que han confirmado el acuerdo de forma oficial.

SILVA: Full story on appointment of Marco Silva as #watfordfc Head Coach here: https://t.co/53NLwRELBw pic.twitter.com/b0W05ejjw1

— Watford FC (@WatfordFC) 27 de mayo de 2017