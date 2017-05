Autor de 9 goles en 37 partidos de la presente temporada, Michail Antonio es uno de los pilares de un West Ham que no ha dudado en blindarlo para alejar a posibles pretendientes como el Chelsea.

De forma que el futbolista de 27 años que se desenvuelve en el centro del campo, ha rubricado con su firma el nuevo acuerdo mediante el cual seguirá vinculado hasta 2021 con la escuadra londinense.

.@Michailantonio Hammer of the Year @Michailantonio has signed a new long-term contract with West Ham United! #AntonioSignshttps://t.co/sxlrLwn8aq

— West Ham United (@WestHamUtd) 11 de mayo de 2017