Vinculado con varios conjuntos europeos merced a su brillante temporada pasada, finalmente el joven atacante turco de apenas 20 años Enes Ünal desembarcará en nuestro fútbol. Y más concretamente, en las filas del Villarreal, conjunto que se ha hecho con sus servicios a título definitivo.

Pese a que no se ha desvelado el montante total de la operación (todo apunta que son 14 M€), el jugador otomano ha firmado un contrato por las próximas cinco temporadas con el cuadra castellonense. Cabe destacar que durante el pasado curso el delantero acumuló un total de 19 goles en los 33 partidos que disputó en Eredivise defendiendo los colores del Twente en calidad de cedido por el Manchester City.

.@EnesUnal16 has joined @VillarrealCF after agreeing a permanent deal.Everyone at @ManCity wishes Enes the best of luck for the future #mcfc pic.twitter.com/uThMBZV6tJ

— Manchester City (@ManCity) 31 de mayo de 2017