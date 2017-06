Juan C. Navarro

Tras dos años de inactividad, el técnico italiano Fabio Capello acaba de dar el visto bueno a la oferta presentada por el Jiangsu Suning, escuadra en la que militará durante la próxima temporada y media. El transalpino toma el relevo de Choi Yong-Soo, preparador coreano que dimitió tras la eliminación de los suyos en los octavos de final de la Champions League asiática.

Eso sí, el ex Juventus y Real Madrid no era la primera opción de un cuadro asiático que se vio obligado a valorar su contratación tras ser incapaz de resolver los problemas fiscales que arrastraba el fichaje de su gran anhelo, el portugués Paulo Sousa (ex de la Fiorentina).