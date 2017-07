Cedido durante la temporada pasada por el Tottenham a la Roma, Federico Fazio (30 años) se ha convertido en jugador del conjunto italiano a título definitivo. El cuadro inglés ha anunciado la operación por medio de su cuenta de Twitter hace apenas unos minutos.

El defensa argentino –viejo conocido de nuestra Liga tras defender los colores del Sevilla- fue una de las piezas indiscutibles para un Luciano Spalletti a cuyas órdenes sumó un total de 37 partidos de Serie A (35 como titular). El coste de la operación no se ha desvelado.

We have reached an agreement with @OfficialASRoma for the permanent transfer of @Fede2Fazio. We wish Federico all the best for the future. pic.twitter.com/0VumzgkFf5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15 de julio de 2017