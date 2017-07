Aunque ya era un secreto a voces ha sido hace escasos minutos cuando el Newcastle ha anunciado a través de sus canales oficiales el desembarco de Florian Lejeune, futbolista que el pasado curso defendió la elástica del Eibar (37 partidos, 1 gol).

El central francés, de 26 años, firma por cinco temporadas con este conjunto que acaba de regresar a la Premier League. «Estoy muy feliz de haber firmado. El Newcastle United es un club grande y estoy muy feliz de estar aquí. Tener un entrenador como Rafa Benítez que te quiere me hace muy feliz.. Desde que hablé con el entrenador, fue una decisión fácil para mí venir aquí», explicó el futbolista nada más darse a conocer la noticia.

Newcastle United are delighted to confirm the arrival of @lejeune_florian!

— Newcastle United FC (@NUFC) 4 de julio de 2017